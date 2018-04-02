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Новости. Культура
10:36, 02 Апреля 2018

Исполнитель хита Freestyler группа Bomfunk MC's выступит в Петрозаводске

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В Петрозаводске снова состоится "Большая дискотека", на этот раз выступят три исполнителя, в том числе – Bomfunk MC's.

"Большая Дискотека" возвращается в Петрозаводск! На этот раз грандиозное шоу с участием сразу трёх суперзвёзд из 90-х и 2000-х сменит место прописки и пройдёт в клубе "Gudini", - отмечается в анонсе мероприятия. - 10 июня зажигать на сцене будут очаровательная певица Света (лидер зрительского голосования), обаятельные "Отпетые Мошенники", а также зарубежный гость - автор бомбического хита Freestyler, взрывавшего все танцполы мира - Bomfunk MC's!"

Предыдущая "Большая дискотека" проходила в декабре в СК "Луми". Тот концерт с участием пяти звезд прошлых лет ("Технология", "Вирус", Юля Волкова, Шура и "Мираж"), по мнению зрителей, оказался "полным провалом". Трое из пяти заявленных артистов из-за задержки рейса прилетели в Петрозаводск только поздней ночью. К этому времени многие зрители уже ушли, и организаторы стали пропускать людей бесплатно. Это вызвало еще большее раздражение тех, кто за билет выложил 2 тысячи рублей и несколько часов простоял в ожидании любимых артистов.

По словам организаторов, они "сменили формат и остановились на клубной версии" концерта, "чтобы сделать его посещение максимально комфортным для зрителей".

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