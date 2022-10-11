Использование средств для выпрямления волос оказалось смертельно опасным

Ученые NIH: средства для выпрямления волос увеличивают риск рака матки.

Ученые из Национального института здравоохранения (National Institutes of Health, NIH) в США раскрыли влияние средств для выпрямления волос на жизнь и здоровье женщин. Как пишет Лента.ру, результаты исследования появились на сайте организации.

На протяжении 11 лет работники медицинского учреждения отслеживали состояние здоровья 33,9 тысячи участниц исследования в возрасте от 35 до 74 лет. В результате эксперимента у 378 женщин был обнаружен рак матки. «По нашим оценкам, у 1,64 процента женщин, которые никогда не пользовались средствами для выпрямления волос, к 70 годам развился рак матки. Однако у тех, кто часто ими пользуется, этот риск увеличивается до 4,05 процента», — заявила руководитель исследования Александра Уайт.

Отмечается, что специалисты не анализировали составы средств определенных марок. Однако, по их словам, химические вещества, в том числе ароматизаторы, парабены и фталаты, оказались опасными для эндокринной системы человека. При этом утверждается, что другие продукты, которыми пользовались женщины на протяжении исследования, в частности краски, осветлители, средства для мелирования и химической завивки, не влияют на развитие заболевания.

«Насколько нам известно, это первое эпидемиологическое исследование, в котором изучалась взаимосвязь между использованием выпрямителя и раком матки, — пояснила Уайт. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти результаты в разных группах населения».