Истребители в Карелии выполнили тактические задания в небе над Ладогой

Экипажи новейших истребителей Су-35 истребительного авиаполка Западного военного округа в Карелии выполнили летные тактические задания над акваторией Ладожского озера.

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны России.

В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты Су-35 выполнили элементы сложного пилотажа, пилотирования боевого самолёта на предельно малых и максимально допустимых высотах, отработали элементы ведения учебного воздушного боя над водной поверхностью.

Перехват средств воздушного нападения условного противника отрабатывался в условиях применения им активных и пассивных радиолокационных помех, а также появления ложных тепловых целей.

Полеты истребительной авиации носили плановый характер и проведены в соответствии с международными правовыми нормами.