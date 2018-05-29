Из Петрозаводска в Архангельск можно улететь за 10 тыс. рублей

Новый авиамаршрут соединит Карелию с Архангельской областью с 12 июня.

По данным Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, 29 мая началась продажа билетов на авиарейсы по маршруту "Архангельск – Котлас – Петрозаводск". Первый рейс состоится в День России.

Перевозки на комфортабельных самолётах L-410 будут выполняться в летний период до конца августа два раза в неделю: по вторникам и четвергам.

Время вылета из Петрозаводска в 14 ч. 00 мин., прибытие в Котлас в 17 ч. 10 мин., в Архангельск – 18 ч. 50 мин. Стоимость авиабилета из Петрозаводска в Котлас – 4 650 рублей, из Петрозаводска в Архангельск – 10 150 рублей.