Из Петрозаводска в Санкт-Петербург через Олонец вновь будет ходить автобус

Возобновляется выполнение рейсов по маршруту № 965 «Петрозаводск - Санкт-Петербург (через Олонец)».

Как сообщается в паблике автовокзала, со 2 сентября возобновляется выполнение рейсов по маршруту №965 «Петрозаводск - Санкт-Петербург (через Олонец)» с отправлением из Петрозаводска в 9.00.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.