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«Из ружья стрелял по воронам, винтовку берег как трофей», — житель Карелии ответит за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Новости. Криминал
09:35, 22 Декабря 2023
фото: © Artem Grebenyuk / istockphoto

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Житель Питкярантского района, который больше 10 лет назад нашел оружие в рыбацкой избушке, стал фигурантом уголовного дела.

Сотрудникам уголовного розыска Питкярантского района  поступила информация о том, что один из местных жителей незаконно хранит дома оружие.

Полицейские осмотрели дом подозреваемого — 69-летнего жителя района. Там они нашли охотничье ружье и 74 патрона к нему, а также снайперскую винтовку Мосина и 18 патронов к ней. Разрешительных документов на оружие у мужчины не было.

Житель Питкярантского района рассказал, что нашел оружие и патроны больше 10 лет назад в рыбацкой избушке на берегу Ладожского озера. Из ружья стрелял по воронам, а винтовку берег как трофей.

За хранение охотничьего ружья житель Питкярансткого района будет привлечен к административной ответственности. 

Кроме того, было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

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