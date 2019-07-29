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Новости. Общество
13:26, 29 Июля 2019
фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Из-за аварии в Петрозаводске отключили два светофора

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В Петрозаводске временно отключены несколько светофоров, предупреждает водителей администрация города.

В столице Карелии временно отключены еще два светофорных объекта: проспект Лесной – Суоярвское шоссе и проспект Лесной, 51. Причина бездействия светофоров – повреждение кабеля электроснабжения.

Также подрядная организация выполняет модернизацию светофоров на перекрестке улиц Чапаева и Муезерской. Работы по обновлению дорожной инфраструктуры ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Светофорный объект на этом участке будут отключен в течение всего дня.

Администрация Петрозаводска призывает водителей при движении вблизи этих светофоров соблюдать повышенное внимание и руководствоваться установленными там дорожными знаками и положениями Правил дорожного движения.

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