Из-за ремонта дорог на улицах Петрозаводска запрещена остановка автомобилей

Дорожные работы ведутся в центре города, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Петрозаводске ведутся дорожные работы.

С сегодняшнего дня до среды происходит фрезерование ул. Красноармейской, в среду и четверг - пл. Гагарина, в пятницу – ул. Шотмана.

С 7 июня планируется асфальтирование улиц этих улиц.

На данных участках установлены знаки "Остановка запрещена".