Из-за ремонта дорог на улицах Петрозаводска запрещена остановка автомобилей

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Дорожные работы ведутся в центре города, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Петрозаводске ведутся дорожные работы.
С сегодняшнего дня до среды происходит фрезерование ул. Красноармейской, в среду и четверг - пл. Гагарина, в пятницу – ул. Шотмана.
С 7 июня планируется асфальтирование улиц этих улиц.
На данных участках установлены знаки "Остановка запрещена".
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