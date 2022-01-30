Из-за ремонта одной из школ Петрозаводска учеников отправят в другие образовательные учреждения

Запланированный капитальный ремонт школы № 3 в Петрозаводске потребует перевода учащихся в другие образовательные учреждения города.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии руководитель информационно-аналитического управления администрации Анникки Сильченко.

«Для капитального ремонта потребуется перераспределить учеников по зданиям других школ Ключевой и Кукковки. В таких временных условиях школа встретит новый учебный год», — сказала руководитель управления.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что Карелия получит почти полтора миллиарда рублей на капитальный ремонт нескольких школ города. их ученики выйдут на летние каникулы уже в мае.