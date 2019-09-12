Из-за смертельного ДТП в Петрозаводске перекрыли дорогу

Образовалась большая "пробка".

По улице Красноармейской в сторону центра пускают только общественный транспорт, для других участников движения дорогу перекрыли.

Причина – смертельное ДТП, произошедшее в 14.25.

Напомним, на улице Красноармейской автомобиль Opel врезался в фуру и загорелся, водитель погиб.