Из-за вспышки коронавируса в городе бумажников в Карелии отменены линейки 1 сентября (СРОЧНО)

В школах Кондопоги отменены торжественные линейки 1 сентября из-за вспышки коронавирусной инфекции в училище олимпийского резерва.

"Поскольку ситуация не очень благополучная, штабом было принято решение, в школах города линейки не проводить, - сообщили "Столице на Онего" в управлении образования администрации Кондопожского района. - В каждом классе учитель определится с мероприятиями. Массовых мероприятий не будет. Излишние риски надо исключать".

В администрации района уточнили, что в сельских школах Кондопожского района линейки 1 сентября будут проводиться.

Напомним, 24 августа в училище олимпийского резерва в Кондопоге была зафиксирована вспышка коронавируса. У 21 человека был подтвержден COVID-19.

Как сообщило руководство учебного заведения, на базе общежития организован обсерватор. Там остаются 13 человек из числа контактных случаев. В здании ледового дворца и в общежитии проводится дезинфекция, тренировочный процесс приостановлен.