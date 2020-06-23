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Избирательная система Карелии готова к проведению общероссийского голосования

Новости. Общество
09:30, 24 Июня 2020
фото: Правительство Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил готовность избирательной системы республики к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Глава республики Артур Парфенчиков вместе с председателем ЦИК Карелии Алексеем Бахилиным и главой Петрозаводска Ириной Мирошник проверили готовность избирательного участка с точки зрения обеспечения санитарно-эпидемиологических норм и обсудили вопросы информационной безопасности избирательной системы республики в целом.

Подробнее читайте на информационной площадке, посвященной предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

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