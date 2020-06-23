Избирательная система Карелии готова к проведению общероссийского голосования

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил готовность избирательной системы республики к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Глава республики Артур Парфенчиков вместе с председателем ЦИК Карелии Алексеем Бахилиным и главой Петрозаводска Ириной Мирошник проверили готовность избирательного участка с точки зрения обеспечения санитарно-эпидемиологических норм и обсудили вопросы информационной безопасности избирательной системы республики в целом.

Подробнее читайте на информационной площадке, посвященной предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию РФ.