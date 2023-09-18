Избитую девочку в Пудоже сверстники обижали и раньше

Первый факт избиения девочки был зафиксирован в 2022 году.

Прокуратура Пудожского района в ходе проведения проверки по информации о причинении телесных повреждений 14-летней девочке выявила нарушения законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии 18 сентября.

В социальных сетях и СМИ распространилась видеозапись произошедшего 12.09.2023 на городском стадионе в Пудоже конфликта с участием трех девочек, в ходе которого одна из несовершеннолетних получила телесные повреждения, в связи с чем сейчас находится на стационарном лечении.

На сегодняшний день участники драки установлены.

Прокуратура района внесла представления в районные органы полиции, образовательные организации города, где обучаются участницы конфликта, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанницей которого является одна из девочек, участвовавших в избиении сверстницы, а также в районную Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме того, оказалось, что факт причинения ушибов и ссадин девочке со стороны одной из нападавших имел место и в 2022 году, вследствие чего в феврале 2023 года прокуратура района направила в Пудожский районный суд иск о взыскании компенсации морального вреда в интересах пострадавшей.

По итогам рассмотрения гражданского дела в пользу последней взыскали 10 тысяч рублей.

Проверка обстоятельств инцидента продолжается, отметили в источнике.

Напомним, в соцсетях рассказали о жестоком избиении подростками своей сверстницы.

Подросток смогла сама добраться до дома, но впоследствии обратилась в больницу. Проверку начала прокуратура республики, на место выехал детский омбудсмен Карелии.