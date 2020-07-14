Избивший полицейского житель Карелии отправится в колонию почти на 2,5 года

Житель Сегежского района напал на полицейского после пьяного ДТП, в котором пострадали два ребенка, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в январе 2020 года 29-летний подсудимый был задержан полицейскими после того, он сбил на автомашине двух малолетних детей в Сегеже. Когда мужчину везли в отдел полиции мужчина повел себя агрессивно. Он напал на одного из полицейских, применив к нему насилие.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого, ранее неоднократно судимого за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Судом мужчина признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Он приговорен к 2 годам 4 месяцам колонии общего режима.

Ранее в Карелии мужчину оштрафовали за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции.