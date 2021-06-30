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Изменились правила въезда в отели Краснодарского края

Новости. Общество
09:36, 01 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Артур Лебедев

Власти Краснодарского края разрешили селить в отели не только привитых, но и переболевших COVID-19 туристов.

Как передает РИА Новости, на прошлой неделе глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что с 1 июля туристам нужен отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а с 1 августа — только с сертификат (если нет медотвода от прививки). Ассоциация туроператоров России после сообщила, что в АТОР поступают запросы на аннулирование туров в Краснодарский край.

Теперь и с 1 июля, и с 1 августа заселиться в отели можно будет переболевшим COVID-19. Для этого нужно представить медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета на портале госуслуг в электронном или бумажном виде (со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев).

До 1 августа отправиться на отдых в Краснодарский можно и с ПЦР-тестом, полученным не ранее чем за три календарных дня до заселения. Согласно документу, детям до шести лет не потребуется результат ПЦР-теста.

Гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии нужен «свежий» отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».

С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, будет обязательным. Тест потребуют также у несовершеннолетних старше шести лет.

Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в 25 российских регионах. Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60 сотрудников сферы услуг.

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