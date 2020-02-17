Изменились условия ежемесячных выплат из маткапитала на повседневные нужды жителей Карелии

Карельское отделение Пенсионного фонда подготовило разъяснения, как изменились с 1 января условия ежемесячных выплат из материнского капитала.

Каждый месяц тратить деньги из маткапитала на повседневные нужды теперь могут семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Карелии эта сумма составляет 30534 рубля на одного члена семьи.

Что еще изменилось в правилах ежемесячных выплат из маткапитала, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".