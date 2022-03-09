Изменился режим работы пунктов экспресс-тестирования на коронавирус в Петрозаводске

Количество сделанных ИХА-тестов в пунктах тестирования на базе Республиканской инфекционной больницы и кожно-венерологического диспансера продолжает снижаться.

Количество сделанных ИХА-тестов в пунктах тестирования на базе Республиканской инфекционной больницы и кожно-венерологического диспансера продолжает снижаться.

Как отметили в Минздраве Карелии, в последнее время снизилось число желающих сделать ИХА-тесты на ковид в петрозаводских пунктах тестирования на ковид.

С 14 марта пункт на базе Республиканской инфекционной больницы работает в будни с 08:00 до 20:00, в выходные с 09:00 до 15:00, пункт на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера - только в будние дни с 08:00 до 20:00.

Напомним, с 1 марта пункт на базе РИБ работал ежедневно с 8:00 до 22:00, также как и пункт в РКВД на ул. Островского, 83.

Пункты экспресс-тестирования на ковид продолжают действовать в Пудожской, Сортавальской и Суоярвской ЦРБ.