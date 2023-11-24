Изменится схема движения в Первомайском районе Петрозаводска

С середины декабря в районе проспекта запретят остановку транспорта.
В Первомайском районе Петрозаводска изменится схема движения транспорта, сообщили в паблике городской администрации.
Как рассказали в источнике, нововведения призваны обеспечить проезд специализированной техники.
Так, с 15 декабря около дома №44 по Первомайскому проспекту запретят остановку и стоянку транспорта.
В мэрии призвали участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
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