Изменится схема движения в Первомайском районе Петрозаводска

С середины декабря в районе проспекта запретят остановку транспорта.

В Первомайском районе Петрозаводска изменится схема движения транспорта, сообщили в паблике городской администрации.



Как рассказали в источнике, нововведения призваны обеспечить проезд специализированной техники.



Так, с 15 декабря около дома №44 по Первомайскому проспекту запретят остановку и стоянку транспорта.



В мэрии призвали участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.