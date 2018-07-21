Известную российскую актрису поселили в номер с запахом мертвеца

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Известная актриса Мария Голубкина рассказала об ужасающем случае, который произошел с ней на отдыхе в Турции.
Ее поселили в номере, в котором стоял устойчивый запах мертвеца.
Мария Голубкина призналась, что произошедшую в Турции жутковатую историю она, возможно, не забудет никогда в жизни. Туда она приехала на неделю перед съемками, пишет "Дни.ру".
"Захожу в номер отеля и чувствую очень сильный запах, как будто ведро ароматизатора разлили. Иду по номеру в поисках источника такого сильного запаха, захожу в ванную комнату и понимаю, что сквозь запах ароматических веществ пробивается запах, который ни с чем не перепутаешь, – запах мертвеца", – сказала Голубкина.
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