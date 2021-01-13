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Известный скрипач Михаил Почекин даст концерт в Петрозаводске

Новости. Культура
18:00, 14 Января 2021
фото: © Карельская филармония
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В Карельской филармонии выступит известный скрипач Михаил Почекин.

В субботу, 16 января, в большом зале Карельской филармонии пройдет концерт, на котором выступит известный скрипач Михаил Почекин, приглашенный в Карелию в рамках проекта "Всероссийские филармонические сезоны", проходящего при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Как отметили в филармонии, московский скрипач не впервые выступит в Петрозаводске, и многие меломаны с нетерпением ждут талантливого артиста, последний визит которого в Карелию состоялся три года назад. 16 января в исполнении Михаила Почекина и Симфонического оркестра под управлением Алексея Ньяга прозвучит Второй концерт для скрипки с оркестром немецкого композитора Макса Бруха.

Михаилу Почекину только 30 лет, но он уже успел стать лауреатом целого ряда престижных международных фестивалей и конкурсов в Италии и Испании, Германии и Лихтенштейне, России и Литве.

Когда в 2009 году Михаил Почекин был удостоен премии имени Пабло Сарасате в испанском городе Памплоне, руководство Мадридской консерватории предложило триумфатору конкурса сыграть концерт на знаменитой скрипке работы великого мастера Антонио Страдивари "ExBoissier", ранее принадлежавшей самому Пабло Сарасате.

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