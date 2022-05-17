Извинение за сломанную приятелю челюсть не спасло жителя Карелии от уголовного дела

Житель Беломорского района стал фигурантом уголовного дела после пьяных посиделок с товарищем.

В полицию Беломорского района поступила информация из учреждения здравоохранения: туда с травмами обратился 33-летний местный житель. Обстоятельства произошедшего установил участковый, рассказали в МВД Карелии.

Как выяснилось, в один из майских вечеров мужчина распивал спиртные напитки с приятелем. После застолья между ними произошёл конфликт. По версии полиции, в ходе выяснения отношений подозреваемый — 32-летний сельчанин — один раз ударил товарища кулаком по лицу. Тот упал. Испугавшись, обидчик помог оппоненту подняться, извинился, затем попрощался и ушёл домой. Потерпевший отправился в больницу. Врачи диагностировали у него перелом нижней челюсти. Полученная травма впоследствии была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания.

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