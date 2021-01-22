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Я ехала рожать в слезах: зараженная коронавирусом роженица поблагодарила за заботу коллектив ковид-центра на улице Луначарского в Петрозаводске

Новости. Общество
12:10, 23 Января 2021
фото: pixabay
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Роженица посоветовала беременным жительницам Карелии с положительным тестом на COVID-19 ничего не бояться.

"Хотелось бы выразить огромную благодарность коллективу акушерского отделения ковид-центра на ул. Луначарского за рождение нашего чудесного сыночка в это непростое время. Спасибо всей смене 15.12.2020 за поддержку и внимание. Я ехала рожать в слезах, с положительным тестом на ковид, ведь очень непросто осознавать, что сразу после рождения мы с малышом будем разлучены на несколько дней. Но возвращалась я с ощущением безмерного счастья и благодарности. Меня встретили настоящие профессионалы своего дела, которые в нужный момент оказывали нужную помощь, провели со мной целый день, помогли мне стать мамой и поддержали своей заботой и лаской", - написала роженица, а также посоветовала девушкам, которые тоже оказались в похожей ситуации - с положительным тестом на ковид прямо перед родами, не бояться ничего и не переживать.

"В акушерском отделении на Луначарского есть все необходимое для родов, есть отличные специалисты, и к вам отнесутся с душой и помогут стать мамой", - заверила женщина.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске открылся ковид-стационар для беременных и тех, кто нуждается в операции.

 

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