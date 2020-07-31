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"Я принял решение забрать Богдана в семью и воспитаю его как своего родного сына"

Новости. Общество
14:15, 01 Августа 2020
фото: pixabay
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Органы опеки в Петрозаводске передали годовалого ребенка в приемную семью без документов с отказом от него родителей.

В Петрозаводске разгорается скандал вокруг годовалого мальчика, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

Подробнее читайте в статье "Кому нужен Богдан".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-01 14:22:13
У ночного фотографа так же начиналось
кир
2020-08-01 14:52:41
Новый, прямо эту фразу снял с языка. :)
Гость
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