"Я принял решение забрать Богдана в семью и воспитаю его как своего родного сына"

Органы опеки в Петрозаводске передали годовалого ребенка в приемную семью без документов с отказом от него родителей.

В Петрозаводске разгорается скандал вокруг годовалого мальчика, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

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