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Ядовитый борщевик появился на севере Карелии (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
14:06, 08 Июля 2021
фото: © Заповедник «Костомукшский»

Борщевик, который раньше можно было встретить только в южной части Карелии, добрался до Костомукши.

Информацией о ядовитой находке в районе ведущей на Вокнаволок дороги поделился Василий Щербатых. Мужчина сообщил сотрудникам заповедника «Костомукшский» координаты расположения растения и сделал фото, на котором видно, что борщевик вырос выше человеческого роста. Об этом сообщается в паблике заповедника.

Как отмечают сотрудники «Костомукшского», борщевик Сосновского обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже. Раньше его можно было встретить только в южной части Карелии, но теперь, как оказалось, борщевик добрался и до Костомукши.

Борщевик является инвазивным видом, его распространение угрожает биоразнообразию. Он с легкостью захватывает новые территории. В среднем одно растение дает около 20 000 семян, которые сохраняют всхожесть до 15 лет.

Борщевик, обнаруженный по дороге на Вокнаволок, уничтожен, его корни выкопаны, чтобы не допустить дальнейшего распространения.

Ранее петрозаводчане жаловались на застающую борщевиком территорию Утиного пруда.

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-08 15:14:13
Ермолина обсудит эту проблему в аргекалче?
Ульянов и Слабунова поросят денег у западных государств на уничтожение вредного растения?
кир
2021-07-08 14:43:47
Кто заставляет вас лезть в борщевик? В нашем городе он всегда был и сколько скончалось людей? Ни одного.
Juniper59
2021-07-08 15:04:44
кир, куку киса ты с какова горада? В Петрозаводске он появился лет 10-15 назад. И про "скончалось" никто кроме тебя здесь не пишет. Котам, может, и пофиг, а что такое химожоги от контакта с борщевиком -- знаком.
David.
2021-07-08 15:44:38
Juniper59, Дык этот кирка приполз из своей говени примерно в это время. Так что всё сходится.
кир
2021-07-08 15:26:08
Juniper59, фигню пишешь. С детства знакомо это растение. Повторю ещё раз, что от него не умер ни один человек. Вы чего добиваетесь, всегда правые, белые и пушистые? Смуту затеять против власти хотите. Поташов вам в помощь. :)
Неизвестно
2021-07-08 14:15:48
вообще проблема борщевика это проблема уже масштаба всей страны. он распространяется просто с космической скоростью. на его уничтожение надо уже целевую программу делать в масштабах страны
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