Ядовитый борщевик появился на севере Карелии (ФОТОФАКТ)

Борщевик, который раньше можно было встретить только в южной части Карелии, добрался до Костомукши.

Информацией о ядовитой находке в районе ведущей на Вокнаволок дороги поделился Василий Щербатых. Мужчина сообщил сотрудникам заповедника «Костомукшский» координаты расположения растения и сделал фото, на котором видно, что борщевик вырос выше человеческого роста. Об этом сообщается в паблике заповедника.

Как отмечают сотрудники «Костомукшского», борщевик Сосновского обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже. Раньше его можно было встретить только в южной части Карелии, но теперь, как оказалось, борщевик добрался и до Костомукши.

Борщевик является инвазивным видом, его распространение угрожает биоразнообразию. Он с легкостью захватывает новые территории. В среднем одно растение дает около 20 000 семян, которые сохраняют всхожесть до 15 лет.

Борщевик, обнаруженный по дороге на Вокнаволок, уничтожен, его корни выкопаны, чтобы не допустить дальнейшего распространения.

Ранее петрозаводчане жаловались на застающую борщевиком территорию Утиного пруда.