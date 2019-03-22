"Ягоды Карелии" первыми в России начнут поставлять сублиматы в Европу

Компания "Ягоды Карелии" стала первым в России производителем сублимированных продуктов, получившим право на поставки в Европу.

Об этом на заседании правительства Карелии сообщила заместитель министра экономического развития республики Янина Свидская.

"Прошли аудит, позволяющий начать поставки продукции. Это первое такое предприятие по всей России", – сообщила замминистра.

Глава Карелии Артур Парфенчиков пояснил, что продукция "Ягод Карелии" прошла сертификацию по европейским стандартам.

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