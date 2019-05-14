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Новости. Общество
14:33, 14 Мая 2019
фото: Валерий Матыцин/ТАСС, архив

Ямочным ремонтом в Петрозаводске займется индивидуальный предприниматель

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Конкурс на проведение ямочного ремонта на дорогах Петрозаводска выиграл индивидуальный предприниматель, сообщает мэрия.

"Состоялся аукцион на проведение ямочного ремонта. Его победителем признан индивидуальный предприниматель Мосоян Р.С., рабочие которого выполняли восстановление аварийных участков городских магистралей в прошлом году. Начальная цена контракта - 20 миллионов рублей, окончательная стоимость работ по итогам торгов - 16,9 миллиона", - говорится в сообщении.

Ямочный ремонт затронет еще более 25 тыс. кв. метров дорожного полотна.

"Средства, сэкономленные при проведении аукционов, также направят на выполнение ремонта городских магистралей. Перечень улиц, на которых будет выполняться восстановление поврежденных участков покрытия, специалисты составят в ближайшее время", - уточнили в мэрии.

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