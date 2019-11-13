Ярмарка вновь откроется в Петрозаводске

На следующей неделе в Петрозаводске откроется "Универсальная ярмарка", сообщили в администрации Петрозаводска.

В администрацию города уже поступило более 60 заявок на 85 торговых мест.

В течение четырех дней, с 21 по 24 ноября, жителей и гостей карельской столицы снова ждут на Ярмарочной площади.

Торговые ряды будут работать с 10 до 18 часов.

Традиционная "Универсальная ярмарка" представит расширенный ассортимент непродовольственных товаров: здесь можно будет найти тёплые вязаные вещи, пальто, шубы, валенки, новогодние сувениры и игрушки.

Фермеры Карелии, Ленинградской, Московской области предложат покупателям сельскохозяйственную продукцию, рыбу, колбасные и мясные деликатесы. Как всегда в Петрозаводск привезут краснодарский, ростовский и липецкий мёд, белорусские кондитерские изделия, восточные сладости, орехи и сухофрукты.

В городскую администрацию уже подано более 60 заявок на участие в "Универсальной ярмарке". Для удобства её посетителей временно продлевается маршрут №25 – общественный транспорт будет останавливаться на Инженерной улице. До торговой площадки можно также добраться на автобусах №14 и №19.