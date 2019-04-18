Юбилей "живой легенды" состоится в Петрозаводске

"Живая легенда" карельской сцены, экс-солистка ансамбля "Кантеле", артистка народной группы "Айно", Заслуженный работник культуры Карелии Валентина Ивановна Лашина 11 апреля отметила свой 70-летний юбилей.

Валентина Ивановна пришла в "Кантеле" в 1973 году после окончания музыкального училища им. К.Раутио и проработала в ансамбле около 20 лет. Ее называли "исполнительницей яркого дарования с характерной внешностью и чрезвычайно широким художественным арсеналом возможностей" (из характеристики).

Валентина Лашина пела на карельском (в том числе диалектах), финском, русском, народные песни и авторские, напевки и частушки. Пела даже карельские частушки на немецком языке во время гастрольных выступлений в ГДР.

"Валентина Лашина знает более трехсот карельских, финских, русских и украинских песен. Певица тонко чувствует народный стиль и содержание песни", - писала в 1989 году газета "Знамя строителя". Ее голосом и артистизмом восхищались и простые зрители, и большие руководители. С концертами Валентина Лашина объездила всю территорию бывшего Советского Союза, выступала за рубежом.

"Песен нашего края петь — не перепеть! И такие они все искренние, доходчивые. Пою и будто вижу своих земляков: вот они на сенокосе, на посиделках при свечах, сети ставят на озере…", - вспоминает Валентина Лашина.

В 1983 году артистка была переведена солисткой-вокалисткой в Карельскую государственную филармонию, где вместе с кантелистом Максимом Гавриловым, баянистом Александром Рийконен и артисткой разговорного жанра Виталиной Зубковой выступала в составе так называемой "национальной бригады".

Где бы ни работала Валентина Ивановна, неизменной оставалась ее любовь к народной песне. С ней она выступала на больших сценах Москвы и малых сценах сельских клубов, на зарубежных фестивалях и концертах в ГДР, Чехословакии, Финляндии… "Народная песня — это моя жизнь", — говорит певица.

Валентина Ивановна Лашина вновь выйдет на сцену вместе с артистами Национального ансамбля песни и танца Карелии 19 апреля в концертной программе "И песней я живу" из цикла "Мы из "Кантеле". Ее творческая судьба – одна из ярких страниц в истории коллектива. Зрители услышат звонкий голос и, несомненно, поддадутся обаянию неподражаемой исполнительницы.

Начало концерта в 19.00, Карельская государственная филармония.