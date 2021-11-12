Юная жительница Карелии стала жертвой обмана в социальной сети

Сотрудники полиции Прионежского района проводят проверку по факту мошенничества.

В полицию Прионежского района обратилась 36-летняя сельчанка, сообщившая о мошенничестве в отношении своей дочери-подростка.

Её 15-летняя дочь рассказала, что познакомилась в социальной сети с девочкой. Они общались несколько дней, и новая знакомая попросила у подростка в долг три с половиной тысячи рублей. Юная жительница Прионежья перевела требуемую сумму собеседнице. Когда приблизился срок оплаты долга, девушка попросила вернуть деньги, но после этого её аккаунт был добавлен в чёрный список, а деньги так и не поступили на счёт.

Сотрудники полиции Прионежского района проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.