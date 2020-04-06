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Юная жительница Карелии украла из магазина пальто для беременных

Новости. Криминал
12:05, 07 Апреля 2020
фото: © pixabay.com
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В конце марта в полицию поступило заявление от работников крупного сетевого магазина, сообщили в МВД Карелии.

Продавцы обнаружили пропажу женского пальто для беременных стоимостью около пяти тысяч рублей.

Запись камеры видеонаблюдения показала, что к хищению причастна девушка. Она взяла пальто в примерочную, а затем прямо в нем вышла из торгового заведения.

Полицейские установили личность подозреваемой. 20-летняя жительница Кондопоги дала признательные показания и рассказала, что похищенную вещь продала.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии любитель дорогого парфюма украл из магазина туалетную воду.

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