Юная жительница Карелии украла из магазина пальто для беременных

В конце марта в полицию поступило заявление от работников крупного сетевого магазина, сообщили в МВД Карелии.

Продавцы обнаружили пропажу женского пальто для беременных стоимостью около пяти тысяч рублей.

Запись камеры видеонаблюдения показала, что к хищению причастна девушка. Она взяла пальто в примерочную, а затем прямо в нем вышла из торгового заведения.

Полицейские установили личность подозреваемой. 20-летняя жительница Кондопоги дала признательные показания и рассказала, что похищенную вещь продала.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии любитель дорогого парфюма украл из магазина туалетную воду.