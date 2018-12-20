Юноша попал под колеса внедорожника на пешеходном переходе в Петрозаводске

В столице Карелии автомобиль "Тойота Ланд Крузер" сбил 17-летнего подростка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

ДТП произошло на улице Мелентьевой. 18 декабря в 21.50 водитель автомобиля "Тойота Ланд Крузер" совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Юноша получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

В ГИБДД напоминают, за 11 месяцев нынешнего года в Петрозаводске на нерегулируемых пешеходных переходах зарегистрировано 55 дорожно -транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 57 получили травмы различенной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 39 ДТП, в которых 1 пешеход погиб, 40 - получили травмы.