Юношу, обвиняемого в смерти трех подростков на Ладоге, хотят отправить за решетку

В Карелии прокурор потребовал 2,5 года лишения свободы для юноши, обвиняемого "в причинении смерти" трем сверстникам на Ладожском озере в июне 2017 года.

Дело о гибели подростков на Ладоге рассматривается в Питкярантском городском суде.

Местному жителю - 18-летнему Андрею предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Адвокатом молодого человека является бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, которая сообщила "Столице на Онего", что на судебном заседании, состоявшемся 21 октября, в ходе прений прокурор попросил дать выжившему в ЧП на Ладоге Андрею 2,5 года колонии-поселения.

"Мальчика хотят отправить в тюрьму, - сообщила Аскерова. - Андрей вину не признает. И я считаю, что его вина не доказана в преступлении. Я просила оправдать его и признать за ним право на реабилитацию. Считаю, что те доказательства, которые есть в деле, не являются доказательством его вины, что он причинил смерть по неосторожности находившимся на лодке его друзьям и подруге".

Также Елена Аскерова сообщила, что родители одного из погибших подростков поддерживают прокурора и просят назначить Андрею наказание в виде лишения свободы.

Эти же родители – мама и папа погибшего – предъявили иски к Андрею на возмещение морального вреда на общую сумму 1,6 млн рублей - по 800 тысяч от каждого.

Адвокат Аскерова отмечает, что "хоть Андрей и не признает вину, но очень сожалеет о случившемся".

Как рассказала защитник, в ходе прений Андрей произнес такую фразу: "Я до сих пор жду звонка от своих друзей, каждый день" и заплакал.

Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей. Позже, 18 сентября, следователи сообщили, что обнаружено тело 16-летнего подростка.

Как объяснила Аскерова, несмотря на то, что спаслись двое – Игорь и Андрей, обвинение предъявлено только одному из них.

"Считают Андрея виноватым, потому что именно ему Игорь передал руль. Тем самым Андрей принял управление лодкой на себя, и якобы он повернул руль в правую сторону, отчего лодку перевернуло", - пояснила адвокат Аскерова.

О произошедшей на Ладоге трагедии можно прочитать здесь.