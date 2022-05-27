Юную жительницу Карелии приговорили к лишению свободы

К условному сроку суд приговорил 17-летнюю жительницу Кондопоги, обчистившую чужой банковский счет.

Как сообщили в Следкоме Карелии, кондопожский суд счел собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора 17-летней девушке.

Как установило следствие, в августе 2021 года девушка получила во временное пользование от своего знакомого его телефон. Через мобильное приложение она сняла с банковского счета потерпевшего более 27 тысяч рублей.

Суд приговорил юную жительницу Кондопоги к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу.