Юную жительницу Карелии приговорили к лишению свободы

К условному сроку суд приговорил 17-летнюю жительницу Кондопоги, обчистившую чужой банковский счет.
Как сообщили в Следкоме Карелии, кондопожский суд счел собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора 17-летней девушке.
Как установило следствие, в августе 2021 года девушка получила во временное пользование от своего знакомого его телефон. Через мобильное приложение она сняла с банковского счета потерпевшего более 27 тысяч рублей.
Суд приговорил юную жительницу Кондопоги к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор не вступил в законную силу.
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