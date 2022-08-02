Юные водители без прав не поделили дорогу в поселке Карелии

В Муезерском районе ДТП устроили 14-летний мотоциклист и 18-летний водитель «легковушки».

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 16 августа в 19:40 вблизи дома 36 по улице 50 лет ВЛКСМ в поселке Ледмозеро 14-летний водитель питбайка, не имеющий права управления, врезался в автомобиль Hyundai Solaris. За рулем «легковушки» находился 18-летний водителя, так же не имеющий права управления транспортным средством.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы.

Ранее сообщалось, мотоциклист на полном ходу влетел в автомобиль на магистрали Петрозаводска.