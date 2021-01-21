Юные волонтеры из Санкт-Петербурга принимают заказы на колку дров от ветеранов Карелии

В Олонецкий район Карелии приедет группа молодых волонтеров из Санкт-Петербурга, чтобы помочь пожилым людям.

В паблике "Видлица - News" появилось сообщение, что 24 января к в поселок Видлица Олонецкого района приедет группа молодых ребят-волонтеров из Санкт-Петербурга.

"Ребята работают бесплатно. Они могут помочь в распиловке, колке, уборке дров, провести небольшой ремонт в доме, починить сарай, крыльцо, - сообщается в паблике. - Если кому нужна помощь, позвоните, пожалуйста, председателю совета ветеранов Ананьевой Т.И. ".

Телефон для связи указан в паблике.

Ранее сообщалось, что представители религиозной христианской организации "Армия Спасения" развезли по домам нуждающихся пожилых людей продуктовые наборы.