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Юные волонтеры из Санкт-Петербурга принимают заказы на колку дров от ветеранов Карелии

Новости. Общество
10:50, 22 Января 2021
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
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В Олонецкий район Карелии приедет группа молодых волонтеров из Санкт-Петербурга, чтобы помочь пожилым людям.

В паблике "Видлица - News" появилось сообщение, что 24 января к в поселок Видлица Олонецкого района приедет группа молодых ребят-волонтеров из Санкт-Петербурга.

"Ребята работают бесплатно. Они могут помочь в распиловке, колке, уборке дров, провести небольшой ремонт в доме, починить сарай, крыльцо, - сообщается в паблике. - Если кому нужна помощь, позвоните, пожалуйста, председателю совета ветеранов Ананьевой Т.И. ".

Телефон для связи указан в паблике.

Ранее сообщалось, что представители религиозной христианской организации "Армия Спасения" развезли по домам нуждающихся пожилых людей продуктовые наборы.

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Комментарии

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Off
2021-01-22 12:11:37
"В дом к ветерану пришла бригада тимуровцев:
- Hу, что, батя, чем тебе можем помочь , дров поколоть ? Ща, мигом!
- Да ладно, сынки, пока сам справляюсь! А вот соседу бы морду набить!..."
Беня
2021-01-22 11:36:01
Они хоть колун в руках держали когда-нибудь?
театральный критик
2021-01-22 11:51:36
Беня, других попрекаешь о незнании своих координат в Млечном пути, а про дровокол не слыхал. Их много есть конструкций. :)
врунофф
2021-01-22 11:04:18
Тамошние ветераны с финами ушли
Нету таких
миша
2021-01-22 11:30:08
врунофф, он же кир, тебе бы лучше таблеточку принять и полежать.
миша
2021-01-22 10:56:55
Театральный кир, фас.
кир
2021-01-22 11:06:35
миша, а ты никак не работаешь. Чего опять вылез, самобытный?
Leopol'd
2021-01-22 11:41:57
кир, а ты всё завидуешь тем, кто головой работает?
Схвати лопату и вперед, на работу. Солнце еще высоко!
миша
2021-01-22 11:28:19
кир, подожди, я еще на пенсию выйду. Ты у меня бедный будешь.
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