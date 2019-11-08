Юных жителей Карелии приглашают побороться за гран-при музыкального конкурса

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В Детской музыкальной школе имени Синисало пройдет II открытый республиканский вокальный конкурс 15-16 ноября, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В рамках мероприятия свои вокальные таланты продемонстрируют дети и молодежь от 5 до 18 лет. На конкурсе прозвучат эстрадные и джазовые композиции на русском и иностранных языках, песни из мюзиклов и мультфильмов.
Кульминацией праздника станет заключительный гала-концерт, на котором будут названы победители и награждены все участники II открытого республиканского вокального конкурса "Птица певчая", а также раскрыта назван обладатель гран-при.
Программа конкурса:
- 15 ноября с 10.00 – конкурсные прослушивания;
- 16 ноября с 14.00 до 15.00 – мастер-класс с участием членов жюри;
- 16 ноября в 16.00 – гала-концерт и награждение.
Всех желающих принять участие в конкурсе могут записаться на прослушивания по телефону: +7 953 533 94 02 (Олеся Сергеевна).
Ранее Детская музыкальная школа №1 им. Синисало вошла в топ-50 лучших детских школ искусств".
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