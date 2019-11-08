Юных жителей Карелии приглашают побороться за гран-при музыкального конкурса

В Детской музыкальной школе имени Синисало пройдет II открытый республиканский вокальный конкурс 15-16 ноября, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках мероприятия свои вокальные таланты продемонстрируют дети и молодежь от 5 до 18 лет. На конкурсе прозвучат эстрадные и джазовые композиции на русском и иностранных языках, песни из мюзиклов и мультфильмов.

Кульминацией праздника станет заключительный гала-концерт, на котором будут названы победители и награждены все участники II открытого республиканского вокального конкурса "Птица певчая", а также раскрыта назван обладатель гран-при.

Программа конкурса:

- 15 ноября с 10.00 – конкурсные прослушивания;

- 16 ноября с 14.00 до 15.00 – мастер-класс с участием членов жюри;

- 16 ноября в 16.00 – гала-концерт и награждение.

Всех желающих принять участие в конкурсе могут записаться на прослушивания по телефону: +7 953 533 94 02 (Олеся Сергеевна).

Ранее Детская музыкальная школа №1 им. Синисало вошла в топ-50 лучших детских школ искусств".