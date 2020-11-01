Юный петрозаводчанин ограбил беспечного водителя средь бела дня

Пенсионер не закрыл автомобиль и остался без планшета, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 63-летний гражданин и сообщил, что его ограбили средь бела дня.



Как выяснилось, преступление было совершено на улице Калинина. Потерпевший припарковал там свой автомобиль и отправился по делам. Закрывать его не стал, рассчитывая на скорое возвращение. Дверной хлопок заставил мужчину обернуться. Издалека он увидел, что в салон его иномарки проник неизвестный и украл планшет. Догнать его не удалось.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний петрозаводчанин, имеющий богатую криминальную биографию.



Возбуждено уголовное дело. Похититель планшета находится под подпиской о невыезде.