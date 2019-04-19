Юный петрозаводчанин сдал мусорный контейнер в металлолом

Выкинув содержимое, 19-летний петрозаводчанин с малолетними друзьями оттащили мусорный бак в пункт приема металла, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратились представители обслуживающей организации. На их территории был похищен металлический контейнер для отходов.

Сотрудники уголовного розыска установили место сбыта похищенного, а следом и подозреваемого: 19-летнего горожанина.

По версии полиции, молодой петрозаводчанин, зная, что неподалеку находится пункт приема металла, решил похитить контейнер. Но мусорный бак был тяжелым. Юноша позвал троих несовершеннолетних друзей. Им пояснил, что ему отдали этот бак. Они вчетвером принесли контейнер в пункт приема металла, содержимое меж тем выкинули. На приемке, предъявив свой паспорт, петрозаводчанин сбыл похищенное. Часть денег отдал помощникам.

На данный момент возбуждено уголовное дело.