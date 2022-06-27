Юный водитель на отечественном авто не удержался на дороге в Карелии и упал в кювет — пострадала пассажирка

В Питкярантском районе в ДТП травмы получила 23-летняя пассажирка автомобиля, который вылетел в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

В понедельник, 4 июля, в 12.56 в Питкярантском районе, на 11 км автодороги «Ляскеля–Алатту» автомобиль съехал в кювет.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Lada Priora неправильно выбрал скорость движения при прохождении левого поворота, не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на водопроводную трубу.

В результате ДТП пострадала 23-летняя пассажирка ВАЗа.