Юный водитель в Карелии протаранил опору ЛЭП

В Лахденпохском районе 18-летний водитель ВАЗ устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье 25 ноября в 00.05 в Лахденпохском районе на 220 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" 18-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, допустил выезд за пределы проезжей части и совершил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка, ей была оказана медицинская помощь.