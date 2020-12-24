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К чему приведут изменения в торговле одеждой и бельем: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Новости. Общество
11:24, 25 Декабря 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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С 1 января 2021 года, согласно федеральному законодательству, будет запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности: бизнес-омбудсмен в Карелии объяснила, что делать предпринимателям.

По ее словам, под запрет попали одежда из кожи; верхняя одежда; постельное, столовое белье; трикотажная одежда, другие товары. 

"Обязанность продажи только маркированной продукции относится ко всей цепочке участников реализации: производителям, оптовикам, импортерам, розничной продаже. Не реализованные до начала следующего года остатки товаров должны быть промаркированы до 1 февраля 2021 года", - пояснила Гнетова.

Куда обращаться с жалобами на проблемы с маркировкой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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театральный критик
2020-12-25 11:42:25
Это значит, что торговец штанами опять начнет ругать мэрию за плохую уборку улиц.
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