К чему приведут изменения в торговле одеждой и бельем: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

С 1 января 2021 года, согласно федеральному законодательству, будет запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности: бизнес-омбудсмен в Карелии объяснила, что делать предпринимателям.

По ее словам, под запрет попали одежда из кожи; верхняя одежда; постельное, столовое белье; трикотажная одежда, другие товары.

"Обязанность продажи только маркированной продукции относится ко всей цепочке участников реализации: производителям, оптовикам, импортерам, розничной продаже. Не реализованные до начала следующего года остатки товаров должны быть промаркированы до 1 февраля 2021 года", - пояснила Гнетова.

Куда обращаться с жалобами на проблемы с маркировкой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".