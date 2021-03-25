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К Кижам в этом году можно будет подъехать на автомобиле

Новости. Общество
14:05, 26 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Планируется закончить строительство автодороги на Заонежском полуострове, которая свяжет федеральную трассу и причал напротив музея "Кижи", сообщили в Минтрансе Карелии.

В Минтрансе Карелии рассказали, что в этом году будет закончено строительство 31-километровой дороги "Великая Губа – Оятевщина", начатое в 2019 году. После завершения строительства федеральная трасса "Кола" будет связана асфальтированной автодорогой с местечком Оятевщина, которое отделяет от острова Кижи пролив шириной в несколько сотен метров. Таким образом, доступность всемирно известного музея для массового потока посетителей станет практически круглогодичной и не будет ограничено летней навигацией.

Кроме того, ремонт будет произведен на 36-километровом участке региональной автодороги "Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа", ведущей в сторону Кижей.

Также до конца года в рамках нацпроекта предусмотрен ремонт еще одной, пользующейся популярностью не только у туристов, но и жителей Карелии автодороги - "Заозерье - Пиньгуба", поблизости от которой расположен центр активного отдыха "Ялгора", где находится одноименный горнолыжный комплекс.

Ранее мы писали, что в этом году на средства дорожного нацпроекта планируется привести в порядок 200 км автодорог регионального значения и 15 километров автомобильных дорог местного значения в столице республики, Петрозаводске.

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