В Карелии летом приведут в порядок две дороги

Всего в этом году планируется привести в нормативное состояние 200 километров региональных дорог, напомнили в правительстве Карелии.

Управтодор Карелии заключил два госконтракта на ремонт десятков километров дорожного покрытия в Деревянное и Кондопогу. В порядок приведут две дороги: "Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта" и "Кондопога – Викшезеро".

Контракт по Деревянному заключён с питерской компанией "Технострой". Работы финансируются из бюджета республики. Подрядчик должен приступить к работам с 1 мая 2021 года и закончить их 15 октября 2021 года.

Ремонтом дороги "Кондопога – Викшезеро" займётся Кондопожское ДРСУ, а оплатит его также республиканский бюджет. Начало работ запланировано на 10 апреля 2021 года, а завершение – на 15 октября 2021 года.

Напомним, всего в этом году планируется привести в нормативное состояние 200 км региональных дорог.