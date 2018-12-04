К выходным погода в Карелии изменится

Новости по теме
Загрузка...
Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на ближайшие дни в республике.
По словам Елены Ишкиной, теплая погода (с положительными показаниями термометра) продлится недолго.
До 7 декабря погода не поменяется. Карелию накрыл юго-восточный циклон. Поэтому 2-3 дня в Карелии в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега, на юге – дожди. Ветер южный, юго-восточный. Температура от -4 до +2 градусов.
Начиная с 7-8 декабря на территории республики начнет холодать. Температура не поднимется выше нуля. При прояснениях будут ощутимые морозы. Местами выпадет небольшой снег.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
27.11.2018, 19:10
28.11.2018, 13:59
01.12.2018, 10:29
27.11.2018, 14:39
03.12.2018, 11:54
Аналитика
Сегодня 10:51
Обществоведение
Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.
03.12.2018 10:45
29.11.2018 13:34
28.11.2018 13:52
Чтиво
30.11.2018 14:54
Без политики
Если всю жизнь вынуждены были пользоваться очками и вдруг начали хорошо читать без них – вам к офтальмологу.
30.11.2018 12:29
30.11.2018 10:00
28.11.2018 16:03
Медиа
27.11.2018 13:42
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии