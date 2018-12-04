К выходным погода в Карелии изменится

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на ближайшие дни в республике.

По словам Елены Ишкиной, теплая погода (с положительными показаниями термометра) продлится недолго.

До 7 декабря погода не поменяется. Карелию накрыл юго-восточный циклон. Поэтому 2-3 дня в Карелии в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега, на юге – дожди. Ветер южный, юго-восточный. Температура от -4 до +2 градусов.

Начиная с 7-8 декабря на территории республики начнет холодать. Температура не поднимется выше нуля. При прояснениях будут ощутимые морозы. Местами выпадет небольшой снег.