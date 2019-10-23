Кабан-подранок бегает по Петрозаводску

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали ДТП с кабаном на дороге в городе.

Ранее в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель сообщил, что в минувший вторник, 22 октября, примерно в 20.30, видел, как "здоровый кабан" перебегала дорогу "Кукковка-Древлянка".

В ГИБДД Карелии "столице на Онего" сообщили, что кабан не просто перебегал дорогу в Петрозаводске, а стал участником ДТП.

"Во вторник в 20.35 на Лесном проспекте, в районе моста, водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на животное – кабана, - сообщили в ГИБДД. – В результате кабан убежал, а автомобиль получил механические повреждения".

Кабан-подранок скрылся в лесу.