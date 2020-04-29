890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предпринимателям упростили самоликвидацию на время эпидемии: разъяснения УФНС Карелии 2
29.04.2020 15:31
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
Сегодня 09:11
В больнице на севере Карелии выписывают пациентов из-за возможной угрозы заражения коронавирусом 3
29.04.2020 16:38
Получили два совета 1
29.04.2020 15:08
Мертвого человека достали из Онежского озера в Петрозаводске 1
29.04.2020 18:29
Школьников в поселке Карелии хотят отправить в интернат из-за разбитой дороги 13
29.04.2020 15:20
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям
Новое
Сегодня 13:36
Приставы арестовали технику предприятия в Карелии, чтобы заставить вернуть полумиллионный долг 4
29.04.2020 18:40

Кадеты президентского училища в Петрозаводске ушли на каникулы досрочно

Новости. Общество
14:08, 30 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Учебный год для учащихся Петрозаводского президентского кадетского училища заканчивается с 1 мая.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в вузах и довузовских образовательных учреждениях Минобороны в начале этой недели. Уже со вторника, 28 апреля, кадеты президентского училища в Петрозаводске могли покинуть образовательное учреждение. Но основная часть учащихся разъезжается по домам сегодня, 30 апреля – последний день нынешнего учебного года для учреждений образования военного ведомства..

Напомним, кадеты президентского училища вынуждены были сидеть в казарме в течение нескольких месяцев. Ребята не были в увольнительных с января, поскольку в учреждении был введен карантин. На длинные каникулы, которые начались в Карелии с 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса, кадетов также не отпустили домой, чем были недовольны их родители.

В течение четвертой четверти кадеты учились дистанционно, как и все школьники республики. Учителя давали уроки онлайн. Воспитатели приводили в класс по 10 учащихся.

Напомним, учебный год досрочно завершается в Карелии и для учащихся начальной школы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-30 14:26:19
Напрасно. Не все вернутся обратно. По причине постановки на учет в детскую комнату милиции в самое ближайшее время. И не только.
zanoza
2020-04-30 14:24:13
Ну теперь то домой отпустят бедных детей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус

Чтиво

Сегодня 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 12:47
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»