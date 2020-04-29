Кадеты президентского училища в Петрозаводске ушли на каникулы досрочно

Учебный год для учащихся Петрозаводского президентского кадетского училища заканчивается с 1 мая.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в вузах и довузовских образовательных учреждениях Минобороны в начале этой недели. Уже со вторника, 28 апреля, кадеты президентского училища в Петрозаводске могли покинуть образовательное учреждение. Но основная часть учащихся разъезжается по домам сегодня, 30 апреля – последний день нынешнего учебного года для учреждений образования военного ведомства..

Напомним, кадеты президентского училища вынуждены были сидеть в казарме в течение нескольких месяцев. Ребята не были в увольнительных с января, поскольку в учреждении был введен карантин. На длинные каникулы, которые начались в Карелии с 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса, кадетов также не отпустили домой, чем были недовольны их родители.

В течение четвертой четверти кадеты учились дистанционно, как и все школьники республики. Учителя давали уроки онлайн. Воспитатели приводили в класс по 10 учащихся.

Напомним, учебный год досрочно завершается в Карелии и для учащихся начальной школы.