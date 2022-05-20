Как арестованный экс-спикер Петросовета продолжает борьбу в судах

Находящийся под арестом экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук обжаловал решение суда, ранее отказавшегося удовлетворять претензии его семьи к команде Артура Парфенчикова.

Бывший председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук намерен через суд отменить решение горсовета, которое лишило его кресла спикера. Удаление Боднарчука из стен городского парламента произошло после того, как он стал фигурантом коррупционного уголовного дела. Ревизоры выявили нарушения в отчетах о семейных доходах депутата, после чего тот утратил должность.

Геннадий Боднарчук доказывает в суде, что проверка состояния его имущества и финансового положения была проведена с нарушениями, а своего парламентского поста он лишился незаконно. Ранее горсуд не внял доводам бывшего парламентария и отказался удовлетворять иск.

Экс-спикер Петросовета пошел дальше и направил апелляционную жалобу в Судебную Коллегию по административным делам Верховного суда Республики Карелия. Геннадий Боднарчук обжаловал решение Петрозаводского горсуда, который в марте отказал в удовлетворении его иска к Петросовету, главе Карелии Артуру Парфенчикову, а также правительству республики и губернаторской администрации. Копия апелляционной жалобы есть у «Столицы на Онего».

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