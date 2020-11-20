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Как "черные лесорубы" уничтожают лес в Карелии

Новости. Общество
11:13, 21 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев
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В рейтинге эффективности лесного хозяйства Карелия провалилась во вторую десятку российских регионов.

В первой половине нынешнего года объем незаконных рубок в карельских лесах составил более 2,5 тысячи кубометров. Такие данные привело Федеральное агентство лесного хозяйства в рейтинге регионов страны по нелегальной заготовке древесины. На фоне общего объема лесозаготовки в республике, который в первом полугодии превысил 4 миллиона кубометров, размах деятельности "черных лесорубов" в Карелии выглядит не столь масштабным, как, например, в Сибири или на Дальнем Востоке, но ситуация все же далека от благополучной.  

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