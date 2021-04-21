«Как это было»: расскажем, как жили советские люди в советской Карелии

Рубрика «Как это было» - новый проект «Столицы на Онего» о том, как жили при социализме - чему радовались и огорчались советские люди в советской Карелии.

Мы будем вспоминать, как жили в советские годы, - когда Петрозаводск был самым зеленым и чистым городом на Северо-Западе; когда медицина и образование были бесплатными, а квартплата - копеечной; когда не было безработицы, и после окончания вуза открывались вполне реальные перспективы.

Чем жили, чему радовались и огорчались советские люди в советской Карелии и социалистической стране – об этом и поговорим.

Автор рубрики «Как это было» Армас Машин – представитель именно этого поколения:

- Людям свойственно вспоминать и сравнивать: как было раньше, как сейчас. Кто-то ностальгирует, с восхищением вглядываясь в прошлое сквозь розовые очки. Кто-то смотрит через них на день сегодняшний. Главное, быть честным с самим собой, вспоминая и сравнивая. А помня и сравнивая, взять все лучшее с собой в будущее.

Детство и юность нашего поколения пришлись на конец 60-х – начало 80-х годов. Это время до перестройки, и именно этот период советского социализма - тема этих записок.

Подробнее читайте в рубрике «Как это было».

Первая тема - чистый и зеленый Петрозаводска: как работала советская система ЖКХ от дворника до начальника ЖЭУ.