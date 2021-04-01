Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель в Петрозаводске спровоцировал жесткое ДТП (ВИДЕО) 4
01.04.2021 13:53
Многокилометровая пробка образовалась на федеральной трассе в Карелии из-за размытия дороги (ФОТО) 5
01.04.2021 19:44
Верховный суд России отказался отменить в стране масочный режим 7
01.04.2021 16:45
Эксперт перечислил комнатные растения, опасные для человека
01.04.2021 19:40
Грузовик врезался в легковушку на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 07:25
Россияне назвали самые популярные шутки на 1 апреля 1
01.04.2021 19:10
В Петрозаводске произошла авария с участием сразу пяти автомобилей (ВИДЕО) 4
01.04.2021 16:59
Незаконные рубки леса вывели Карелию в число "передовиков" Северо-Запада 10
01.04.2021 14:10

"Как это можно пить?": жители севера Карелии жалуются на грязную воду из-под крана (ФОТО)

Новости. Общество
09:34, 02 Апреля 2021
фото: pixabay.com / 3345408
Загрузка...

В Беломорске местные жители боятся пить воду, которая течет у них из кранов из-за вероятных загрязнений.

Жители Беломорска сообщают о плохом качестве воды, поступающей в их квартиры. Об этом информирует паблик издания "Беломорская трибуна".

В качестве примера люди пропустили воду из-под крана через салфетку, которая в итоге окрасилась грязью.

"Вот такое вот качество воды в Порту. Пропущено через салфетку литров 15, не больше. Как это можно пить? Большой вопрос", - сообщил местный житель.

Ранее сообщалось, как житель села Карелии в суде отстоял свое право пить воду дома.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ромео
2021-04-02 10:24:26
позор партиям Яблоко, Кпрф, ЕР, СР. ЛДПР. Слабунова опять проснулась перед выборами, Ульянов и Васильева тоже.

Народ, помните об этом
кир
2021-04-02 10:06:06
Была плохая вода в Петрозаводске. Ходили на родники. Сделали подготовку воды и мы перестали ходить в лес. Уже давно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»