"Как это можно пить?": жители севера Карелии жалуются на грязную воду из-под крана (ФОТО)

В Беломорске местные жители боятся пить воду, которая течет у них из кранов из-за вероятных загрязнений.

Жители Беломорска сообщают о плохом качестве воды, поступающей в их квартиры. Об этом информирует паблик издания "Беломорская трибуна".

В качестве примера люди пропустили воду из-под крана через салфетку, которая в итоге окрасилась грязью.

"Вот такое вот качество воды в Порту. Пропущено через салфетку литров 15, не больше. Как это можно пить? Большой вопрос", - сообщил местный житель.

Ранее сообщалось, как житель села Карелии в суде отстоял свое право пить воду дома.